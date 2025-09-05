У Молдові викрили мережу Шора, координовану з Москви для втручання у вибори

Молдовська газета Ziarul de Gardă опублікувала розслідування, яке показує, як блок "Перемога" олігарха-втікача Ілана Шора створив сотні фейкових акаунтів у соцмережах для поширення прокремлівської пропаганди та маніпуляції громадською думкою напередодні парламентських виборів 28 вересня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відповідне розслідування.

За даними журналістів, "комунікаційні активісти" мережі проходили онлайн-навчання від російськомовних кураторів, які вчили їх маніпулювати алгоритмами соцмереж, приховувати особисті дані та створювати "живі" фейкові акаунти.

Фото: ZDG

Для мобілізації використовували закриті групи в Telegram. Активістів озброювали текстами з антиєвропейськими наративами, а згодом залучали до флешмобів у популярному застосунку TikTok.

Один із них поширював гасла "газ за один лей", "заборона ЛГБТ", "чесні вибори" та "додаткові пенсії для пенсіонерів". Найактивніших заохочували конкурсами з призами, зокрема телефонами марки iPhone.

Фото: ZDG

У розслідуванні розповіли про проєкт InfoLider, учасники якого мали регулярно публікувати пропагандистські матеріали у Facebook і TikTok.

Куратори прямо заявляли, що мета – побудувати "персоналізовану інтернет-ботоферму" для керованого поширення прокремлівських меседжів.

Фото: ZDG

Журналісти зафіксували, що частині активістів почали надходити кошти безпосередньо з Москви, через російський банк "Промсвязьбанк", а в деяких випадках навіть криптовалютою.

У розслідуванні підкреслили, що ця мережа є продовженням кампаній Кремля з втручання у вибори в Молдові 2024 року і що тепер діяльність зосереджена на парламентських виборах 2025-го.

Нагадаємо, після перевірки ЦВК Молдови запропонувала розпустити партії з блоку Шора через виявлені порушення.

Перед цим Центральна виборча комісія Молдови не допустила до участі у виборах блок "Перемога" та виключила три з його партій із переліку політсил, допущених до участі у парламентських виборах 28 вересня.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.