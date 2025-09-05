В Молдове разоблачили сеть Шора, координируемую из Москвы для вмешательства в выборы

Молдовская газета Ziarul de Gardă опубликовала расследование, которое показывает, как блок "Победа" беглого олигарха Илана Шора создал сотни фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения прокремлевской пропаганды и манипуляции общественным мнением накануне парламентских выборов 28 сентября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее расследование.

По данным журналистов, "коммуникационные активисты" сети проходили онлайн-обучение от русскоязычных кураторов, которые учили их манипулировать алгоритмами соцсетей, скрывать личные данные и создавать "живые" фейковые аккаунты.

Фото: ZDG

Для мобилизации использовали закрытые группы в Telegram. Активистов вооружали текстами с антиевропейскими нарративами, а затем привлекали к флешмобам в TikTok.

Один из них распространял лозунги "газ за один лей", "запрет ЛГБТ", "честные выборы" и "дополнительные пенсии для пенсионеров". Самых активных поощряли конкурсами с призами, в частности "айфонами".

Фото: ZDG

В расследовании рассказали о проекте InfoLider, участники которого должны были регулярно публиковать пропагандистские материалы в Facebook и TikTok.

Кураторы прямо заявляли, что цель – построить "персонализированную интернет-ботоферму" для управляемого распространения прокремлевских месседжей.

Фото: ZDG

Журналисты зафиксировали, что части активистов начали поступать средства непосредственно из Москвы, через российский банк "Промсвязьбанк", а в некоторых случаях даже в криптовалюте.

В расследовании подчеркнули, что эта сеть является продолжением кампании Кремля по вмешательству в выборы в Молдове 2024 года и что теперь деятельность сосредоточена на парламентских выборах 2025-го.

Напомним, после проверки Центральная избирательная комиссия Молдовы предложил распустить партии из блока Шора из-за выявленных нарушений.

Перед этим Центризбирком Молдовы не допустил к участию в выборах блок "Победа" и исключил три из его партий из перечня политсил, допущенных к участию в парламентских выборах 28 сентября.

