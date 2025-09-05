У Латвії зник військовий з Канади

На території Латвії зник військовослужбовець Канади, що перебуває там у межах операції зі зміцнення східного флангу НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомили Національні збройні сили Латвії (NBS).

У повідомленні вказано, що канадська сторона підтвердила зникнення свого військового у Латвії, і його пошуки тривають.

Розслідування здійснює поліція Латвії разом з військовою поліцією Канади, багатонаціональною бригадою НАТО в Латвії та Національними збройними силами "з максимальною підтримкою та використанням усіх доступних ресурсів", йдеться в пресрелізі.

Там не наводять жодних подробиць щодо особи канадського солдата, його підрозділу чи останнього відомого місця перебування, а також обставин зникнення.

У межах операції REASSURANCE Канада розгорнула у Латвії приблизно 2000 військовослужбовців, які очолюють міжнародну бригаду для стримування російської агресії та захисту території НАТО.

Нагадаємо, у березні на території Литви зникли четверо американських військових з бронемашиною. Через тиждень їхні тіла знайшли в болоті неподалік від військового полігону.

У червні один з членів екіпажу фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румунії зник безвісти під час місії з патрулювання у Середземному морі.