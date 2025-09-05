В Латвии пропал военный из Канады

На территории Латвии пропал военнослужащий Канады, который находится там в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщили Национальные вооруженные силы Латвии (NBS).

В сообщении указано, что канадская сторона подтвердила исчезновение своего военного в Латвии, его поиски продолжаются.

Расследование осуществляет полиция Латвии вместе с военной полицией Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и Национальными вооруженными силами "с максимальной поддержкой и использованием всех доступных ресурсов", говорится в пресс-релизе.

Там не приводят никаких подробностей относительно личности канадского солдата, его подразделения или последнего известного места пребывания, а также обстоятельств исчезновения.

В рамках операции REASSURANCE Канада развернула в Латвии примерно 2000 военнослужащих, которые возглавляют международную бригаду для сдерживания российской агрессии и защиты территории НАТО.

Напомним, в марте на территории Литвы исчезли четверо американских военных с бронемашиной. Через неделю их тела нашли в болоте неподалеку от военного полигона.

В июне один из членов экипажа фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румынии пропал без вести во время миссии по патрулированию в Средиземном море.