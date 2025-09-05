У Вільнюсі проведуть навчання з евакуації навчальних закладів і людей з вразливих груп

7-8 жовтня у Вільнюсі відбудуться евакуаційні навчання – на практиці буде відпрацьовано евакуацію навчальних закладів, людей із вразливих груп, жителів окремих староств як у місті, так і за його межами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Вільнюський муніципалітет реєструє охочих брати участь у навчаннях.

"Коли говоримо про безпеку, завжди наголошуємо на важливості навчань – це основний фактор, що допомагає зменшити хаос у разі надзвичайних ситуацій. Запрошуємо мешканців не лише ознайомитися з публічним планом евакуації, а й активно випробувати його на практиці – це допоможе всім нам краще підготуватися", – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Із чотирьох староств Вільнюса добровольців на муніципальному транспорті відвезуть в інші міста: Кельме, Кедайняй, Каунас, Шяуляй та Укмерге. Там їх нагодують, дадуть води, проведуть "медичний огляд".

Навчання триватимуть два дні, проте добровольці зможуть обирати, скільки часу вони хочуть у них брати участь – одні залишаться ночувати в місці евакуації, інших того самого дня повернуть до Вільнюса.

Усі охочі взяти участь у навчаннях мають заповнити реєстраційну форму. Перед навчаннями з ними зв'яжуться за вказаними контактами, їм передадуть більш точну інформацію про час і місце зустрічі.

Під час навчань будуть засновані евакуаційні пункти, організують заправку техніки, проведуть навчання з усунення перешкоди на дорозі.

Буде відпрацьовано два типи евакуації: за допомогою муніципалітету збір у пунктах людей, які не мають свого транспорту, і доставка людей із вразливих груп, які отримують соціальну або паліативну допомогу (таких людей забирають із дому або лікарні). Також імітуватимуть евакуацію вихованців дитсадків та школярів до інших закладів.

У квітні Вільнюський муніципалітет презентував оновлений план евакуації мешканців, він універсальний і може застосовуватися в разі різних екстремальних ситуацій, під час евакуації одного будинку або всього міста. Передбачено три основні напрямки евакуації, маршрути в місті та за його межами, розроблено алгоритми допомоги людям.

У червні міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці в плануванні транскордонної евакуації жителів, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією.