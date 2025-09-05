В Вильнюсе проведут учения по эвакуации учебных заведений и людей из уязвимых групп

7-8 октября в Вильнюсе состоятся эвакуационные учения – на практике будет отработана эвакуация учебных заведений, людей из уязвимых групп, жителей отдельных староств как в городе, так и за его пределами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Вильнюсский муниципалитет регистрирует желающих участвовать в учениях.

"Когда говорим о безопасности, всегда подчеркиваем важность учений – это основной фактор, который помогает уменьшить хаос в случае чрезвычайных ситуаций. Приглашаем жителей не только ознакомиться с публичным планом эвакуации, но и активно испытать его на практике – это поможет всем нам лучше подготовиться", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Из четырех староств Вильнюса добровольцев на муниципальном транспорте отвезут в другие города: Кельме, Кедайняй, Каунас, Шяуляй и Укмерге. Там их накормят, дадут воды, проведут медицинский осмотр.

Учения продлятся два дня, однако добровольцы смогут выбирать, сколько времени они хотят в них участвовать – одни останутся ночевать в месте эвакуации, других в тот же день вернут в Вильнюс.

Все желающие принять участие в учениях должны заполнить регистрационную форму. Перед учениями с ними свяжутся по указанным контактам, им передадут более точную информацию о времени и месте встречи.

Во время учений будут основаны эвакуационные пункты, организуют заправку техники, проведут учения по устранению препятствия на дороге.

Будет отработано два типа эвакуации: с помощью муниципалитета сбор в пунктах людей, у которых нет своего транспорта, и доставка людей из уязвимых групп, которые получают социальную или паллиативную помощь (таких людей забирают из дома или больницы). Также будут имитировать эвакуацию воспитанников детсадов и школьников в другие заведения.

В апреле Вильнюсский муниципалитет представил обновленный план эвакуации жителей, он универсален и может применяться в случае различных экстремальных ситуаций, при эвакуации одного дома или всего города. Предусмотрены три основных направления эвакуации, маршруты в городе и за его пределами, разработаны алгоритмы помощи людям.

В июне министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на содействие региональному сотрудничеству в планировании трансграничной эвакуации жителей, разработке совместных планов массовой эвакуации и обеспечении своевременного обмена информацией.