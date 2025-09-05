МИД Беларуси вызвал представителя Польши после задержания монаха-"шпиона"

5 сентября в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

"Польскому дипломату выразили решительный протест и вручили соответствующую ноту в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа", – говорится в сообщении.

Ему указали на недопустимость подобных действий Варшавы, которые "грубо нарушают принципы добрососедства и наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям".

Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту.

"Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации", – говорится в сообщении.

Напомним, на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях "Запад-2025".

Портал "Зеркало" в свою очередь выяснил, что Гавел является глубоко религиозным католиком, защищал диссертацию на эту тематику и принадлежит к ордену кармелитов.

В Польше назвали провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинению в шпионаже.