ЄС наклав санкції на двох російських силовиків у Криму за тортури над політвʼязнями

Рада Європейського Союзу у пʼятницю оголосила про санкції проти двох російських силовиків, причетних до порушення прав людини в місцях позбавлення волі в Криму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Санкції торкнулись голови та заступника голови "управління Федеральної служби виконання покарань Росії у "Республіці Крим та місті Севастополь" Вадима Булгакова та Алексєя Пікіна.

Зазначається, що ООН і Європейський суд з прав людини задокументували широко поширені, систематичні порушення прав людини в кримських слідчих ізоляторах, що вчиняються під керівництвом Булгакова і Пікіна.

"Зокрема, адміністративна практика жорстокого поводження та відмови в медичній допомозі політичним в'язням неодноразово застосовувалася в слідчому ізоляторі Сімферополя в Криму і торкнулася зокрема правозахисників Ірини Данилович та Амета Сулейманова", – повідомила Рада Євросоюзу.

Відповідно до рішення, активи Булгакова та Пікіна на території ЄС заморожуються, а економічна співпраця з ними заборонена. Силовикам також заборонили в’їзд до Євросоюзу.

Рада ЄС встановила нову систему обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини або зловживання ними, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також підривання демократії та верховенства права в Росії, у травні 2024 року

Відповідно до неї, у травні були накладені санкції на 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії.

У липні Рада Європейського Союзу у вівторок запровадила обмежувальні заходи щодо п'ятьох людей, причетних до переслідування російського політвʼязня Алексєя Горінова.