ЕС наложил санкции на двух российских силовиков в Крыму за пытки над политзаключенными

Совет Европейского Союза в пятницу объявил о санкциях против двух российских силовиков, причастных к нарушению прав человека в местах лишения свободы в Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Санкции коснулись главы и заместителя главы "управления Федеральной службы исполнения наказаний России в "Республике Крым и городе Севастополь" Вадима Булгакова и Алексея Пикина.

Отмечается, что ООН и Европейский суд по правам человека задокументировали широко распространенные, систематические нарушения прав человека в крымских следственных изоляторах, совершаемые под руководством Булгакова и Пикина.

"В частности, административная практика жестокого обращения и отказа в медицинской помощи политическим заключенным неоднократно применялась в следственном изоляторе Симферополя в Крыму и коснулась, в частности, правозащитников Ирины Данилович и Амета Сулейманова", – сообщил Совет Евросоюза.

Согласно решению, активы Булгакова и Пикина на территории ЕС замораживаются, а экономическое сотрудничество с ними запрещено. Силовикам также запретили въезд в Евросоюз.

Совет ЕС установил новую систему ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека или злоупотребления ими, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России, в мае 2024 года

В соответствии с ней, в мае были наложены санкции на 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство права в России.

В июле Совет Европейского Союза во вторник ввел ограничительные меры в отношении пяти человек, причастных к преследованию российского политзаключенного Алексея Горинова.