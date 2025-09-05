Зеленский увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу в Ужгороде на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Зеленский сказал, что рассчитывает на поддержку мирных усилий Украины со стороны Словакии, и получил заверения от Фицо, что он будет работать "ради мира".

"Мы обсудили тематику гарантий безопасности для Украины, и хорошо, что Словакия готова определить свою позицию по этому вопросу и открыта к диалогу с нами", – добавил он.

По словам главы государства, "было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности".

Напомним, накануне по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.

А Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.