В Португалии назвали национальности 11 иностранцев, погибших в аварии фуникулера в Лиссабоне

Одиннадцать иностранных граждан были среди 16 погибших во время аварии одного из популярных лиссабонских фуникулеров на этой неделе, сообщили в пятницу португальские власти.

Об этом сообщает AFP, передает "Европейская правда".

Трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец погибли вместе с пятью португальцами в результате трагедии, произошедшей в среду, сообщает полиция.

В отличие от информации, обнародованной накануне, среди погибших нет граждан Германии, добавили в полиции, но среди раненых есть трое, в том числе трехлетний ребенок.

Всего, по данным экстренных служб, ранения получили около 20 человек, в том числе по меньшей мере 11 иностранцев.

Среди погибших португальцев – четверо сотрудников одного социального учреждения, чьи офисы расположены на вершине крутого склона, который обслуживает фуникулер.

Обломки столетнего фуникулера "Глория", врезавшегося в здание, были расчищены в ночь с четверга на пятницу, восстановив видимость нормальной жизни на улице, где произошла катастрофа.

Местные СМИ высказывают различные предположения относительно причины аварии: от разрыва высоковольтных кабелей до технического обслуживания, которое проводил лиссабонский оператор общественного транспорта Carris.

"Произошло что-то необычное, что внезапно оборвало кабель, и именно на этом должно сосредоточиться расследование", – сказал Карлос Минерио Айрес, бывший председатель португальского инженерного регуляторного органа, в интервью телекомпании SIC.

Но руководитель Carris неоднократно защищал политику компании в отношении технического обслуживания оборудования, настаивая на том, что процедуры были "скрупулезно соблюдены".

"Мы не можем исходить из того, что проблема заключается в кабеле. Это покажет расследование", – сказал Педро Богаш.

Португальские СМИ опубликовали отчет ежедневной проверки, проведенной утром в день трагедии, который свидетельствует о том, что операционная система работала бесперебойно.

По данным еженедельного издания Expresso, количество пассажиров, пользующихся тремя фуникулерами, эксплуатируемыми компанией Carris в Лиссабоне, в период между 2022 и 2024 годами выросло на 53 процента, до 1,5 миллиона пассажиров в прошлом году.

По словам очевидцев, один из двух желтых вагонов фуникулера, которые соединены тросом в системе противовесов, на полной скорости помчался вниз по крутой улице, сошел с рельсов на повороте и врезался в здание.