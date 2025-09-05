У Хорватії виключили можливість відправлення військ в Україну

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич сказав, що його країна не планує відправлення хорватських військових в Україну в межах потенційних гарантій безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT, про це він сказав на пресконференції у Загребі зі словенським міністром оборони Борутом Сайовичем.

За словами Анушича, Хорватія "не готова, не хоче і не планує відправляти хорватську армію в Україну".

"Останніми днями події розвиваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, ухвалених певними країнами-членами НАТО та "коаліцією рішучих", згадується можливість відправки цих солдатів. Хорватія не бере в цьому участі", – додав він.

Очільник хорватського Міноборони сказав, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні "у всьому, у чому ми допомагали досі – політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно".

Своєю чергою міністр оборони Словенії Борут Сайович сказав, що його країна надішле своїх солдатів в Україну тільки у межах потенційної місії ООН – для якої потрібне схвалення Ради безпеки, органу, де Росія і Китай мають право вето.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "коаліції рішучих" сказав, що його країна відіграватиме логістичну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.

