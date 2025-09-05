В Хорватии исключили возможность отправки войск в Украину

Министр обороны Хорватии Иван Анушич сказал, что его страна не планирует отправку хорватских военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT, об этом он сказал на пресс-конференции в Загребе со словенским министром обороны Борутом Сайовичем.

По словам Анушича, Хорватия "не готова, не хочет и не планирует отправлять хорватскую армию в Украину".

"В последние дни события развиваются очень быстро, и в некоторых решениях, принятых определенными странами-членами НАТО и "коалицией решительных", упоминается возможность отправки этих солдат. Хорватия не принимает в этом участия", – добавил он.

Глава хорватского Минобороны сказал, что Хорватия будет продолжать помогать Украине "во всем, во чем мы помогали до сих пор – политическая поддержка, помощь с оборудованием, оружием и финансовая помощь, все, что нужно".

В свою очередь министр обороны Словении Борут Сайович сказал, что его страна отправит своих солдат в Украину только в рамках потенциальной миссии ООН – для которой требуется одобрение Совета безопасности, органа, где Россия и Китай имеют право вето.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "коалиции решительных" сказал, что его страна будет играть логистическую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Читайте также: Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США.