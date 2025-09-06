Первый разговор нового главы МИД Великобритании был с Сибигой

Первый разговор, который провела новая глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер, был с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Об этом Сибига написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Вечером 5 сентября Сибига заявил о том, что провел "теплый и содержательный" разговор с Купер "всего через несколько часов" после ее назначения новым министром иностранных дел Великобритании.

"Я искренне благодарен моей коллеге за первый звонок в Украину – мы воспринимаем это как знак уважения и приоритетности в поддержании неизменной поддержки со стороны Великобритании", – подчеркнул глава украинского МИД.

Он поблагодарил Купер за "ее искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность и лидерство Великобритании".

"Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и гуманности. Я с нетерпением жду сотрудничества с целью развития нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы", – добавил Сибига.

Отметим, заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку в пятницу, 5 сентября, после того, как признала, что недоплатила налог на недвижимость за новый дом, что стало новым ударом для ее босса, Кира Стармера.

В тот же день Купер возглавила британский МИД, а Дэвид Лемми, занимавший пост главы МИД, станет новым министром юстиции и вице-премьер-министром.

МВД Великобритании, которое ранее возглавляла Купер, возглавит Шабана Махмуд – до сих пор министр юстиции.