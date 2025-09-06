В Сербии полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

В пятницу, 5 сентября, сербская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты на территории университетского городка в Новом Саде, чтобы разогнать протестующих, которые требовали проведения досрочных выборов.

В пятницу вечером тысячи людей собрались на территории государственного университета.

Они держали плакаты с надписями "Мы не хотим блокад, мы хотим выборов" и "Студенты имеют одно неотложное требование: объявите выборы". Толпа скандировала лозунги, в частности: "Вучич, уходи".

Отмечается, что протестующие вступили в столкновение с полицией перед философским факультетом и бросали файеры, а полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

Напомним, 1 ноября 2024 года бетонный навес недавно отремонтированного вокзала в городе Новый Сад на севере Сербии неожиданно обрушился. На месте погибли 15 человек, еще один человек умер позже в больнице.

Катастрофа, которую многие связывают с коррупцией, вызвала волну студенческих протестов против президента Александара Вучича, которые всколыхнули Сербию.

Вучич считает, что протесты инспирированы из-за рубежа.

