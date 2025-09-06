Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску на кордоні

Польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Про це повідомила Державна прикордонна служба, пише "Європейська правда".

У суботу, 6 вересня, о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика". Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше шість годин.

Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску.

Водночас для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.

Перша блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".

10 квітня стало відомо, що "транспортний безвіз" України з ЄС продовжено до кінця 2025 року. Цей механізм надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

У травні польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, обіцяли пускати безперешкодно.