Польские митингующие заблокировали пункт пропуска на границе

Польские митингующие перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, пишет "Европейская правда".

В субботу, 6 сентября, в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика". Ограничения касаются только грузовиков и могут продлиться не менее шести часов.

Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска.

В то же время для легковых автомобилей и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрировано 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничто не помешает.

Первая блокада фермеров, длившаяся всю холодную пору года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенне – Рава-Русская".

10 апреля стало известно, что "транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца 2025 года. Этот механизм предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.

В мае польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, обещали пропускать беспрепятственно.