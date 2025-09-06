Польські протестувальники згорнули блокаду біля КПП "Медика-Шегині"

Польські протестувальники, які вдень 6 вересня перекривали рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", завершили блокаду.

Про це надвечір повідомили на ресурсах Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ отримали від польських колег інформацію, що станом на 17 годину польські мітингувальники завершили блокування руху.

Попередньо причиною протесту називають низькі ціни на збут зернової продукції.

"Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі. Про будь-які зміни інформуватимемо додатково", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень у суботу стало відомо, що польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика". Блокада стосувалася лише вантажівок.

Остання раз перед цим акція-блокада, наскільки відомо, проходила у травні на КПП "Ягодин – Дорогуськ".