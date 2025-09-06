Польские протестующие прекратили блокаду возле КПП "Медика-Шегини"

Польские протестующие, которые днем 6 сентября перекрывали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика – Шегини", завершили блокаду.

Об этом вечером сообщили на ресурсах Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ получили от польских коллег информацию, что по состоянию на 17 часов польские митингующие завершили блокирование движения.

Предварительно причиной протеста называют низкие цены на сбыт зерновой продукции.

"Сейчас оформление всех категорий транспортных средств осуществляется в штатном режиме. О любых изменениях будем информировать дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, днем в субботу стало известно, что польские митингующие перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика". Блокада касалась только грузовиков.

Последняя перед этой акция-блокада, насколько известно, проходила в мае на КПП "Ягодин – Дорогуск".