Фицо говорит, что Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что хозяин Кремля Владимир Путин во время беседы с ним выразил готовность к встрече с президентом Владимиром Зеленским "где угодно", а не только в Москве.

Заявление Фицо приводит TASR, сообщает "Европейская правда".

Также словацкий премьер сказал, что Зеленский во время встречи с ним дал понять, что готов встретиться с Путиным.

"Президент Зеленский не выиграл бы политически, если бы встретился с президентом Путиным, и, конечно, граждане РФ не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, необходимо встретиться и обсудить вопрос, потому что, если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться", – считает Фицо.

Он также повторил, что отношения с Россией необходимо нормализовать.

По его мнению, после окончания войны необходимо как можно быстрее начать международное сотрудничество с ней.

Встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.

Украинский президент, среди прочего, сказал, что у российской нефти нет будущего.

Он также выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.