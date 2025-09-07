Укр Рус Eng

Глава дипломатії ЄС сказала, що думає про удар Росії по будівлі Кабміну

Новини — Неділя, 7 вересня 2025, 14:37 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що російський удар по будівлі Кабміну в Києві свідчить про чітку тенденцію до ескалації війни Росією.

Про це вона написала у соцмережі Х в неділю, повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, кожна російська атака є свідомим вибором і сигналом, що Росія не хоче миру.

"Сьогоднішні удари, зокрема по будівлі уряду в Києві, є частиною чіткої тенденції до ескалації", – наголосила Каллас.

Вона запевнила, що ЄС продовжить підтримувати оборонну промисловість України та посилювати санкції проти Москви.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака РФ на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.

