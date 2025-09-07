Глава дипломатии ЕС сказала, что думает об ударе России по зданию Кабмина
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что российский удар по зданию Кабмина в Киеве свидетельствует о четкой тенденции к эскалации войны Россией.
Об этом она написала в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".
По словам Каллас, каждая российская атака является сознательным выбором и сигналом, что Россия не хочет мира.
"Сегодняшние удары, в частности по зданию правительства в Киеве, являются частью четкой тенденции к эскалации", – подчеркнула Каллас.
Она заверила, что ЕС продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины и усиливать санкции против Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.