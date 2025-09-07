В Праге разбился частный самолет: есть погибшие
Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в пражском районе Летняны – два человека не выжили в аварии.
Об этом сообщила чешская полиция в социальной сети X, пишет "Европейская правда".
На месте работают полицейские, пожарные и спасатели.
По данным CNN Prima News, жертвами стали мужчина и женщина.
Пилот вскоре после взлета заметил технические проблемы, но при попытке вернуться на аэродром самолет потерпел крушение.
Пражская служба спасения направила на место экипаж спасателей, врача, инспектора и авиационных спасателей.
Во время падения самолета в лесопарке никто больше не пострадал и не был в опасности.
Аварию будет расследовать Управление гражданской авиации в сотрудничестве с криминалистами.
Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.
В Великобритании в июле в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.