В Лондоне на акции в поддержку пропалестинской группы задержали почти 900 человек

Британская полиция заявила в воскресенье, что задержала почти 900 человек во время демонстрации в поддержку запрещенной организации Palestine Action, которая состоялась накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Лондонская полиция сообщила, что 890 человек были задержаны после протеста у парламента в центре Лондона в субботу, что является самым большим количеством задержаний во время одного такого протеста на сегодняшний день.

857 человек были задержаны за поддержку запрещенной группы, а 17 – за нападения на полицейских после того, как полиция заявила, что протест перерос в насилие.

Великобритания запретила Palestine Action в соответствии со своим антитеррористическим законодательством в июле после того, как отдельные ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили военные самолеты.

Это произошло после актов вандализма и инцидентов, направленных против оборонных компаний в Великобритании, которые имеют связи с Израилем.

Группа обвиняет правительство премьер-министра Кира Стармера в соучастии в том, что она называет израильскими военными преступлениями в Газе.

С тех пор сотни сторонников Palestine Action были задержаны во время демонстраций.

Правозащитные группы критикуют запрет Palestine Action как несоразмерный и заявляют, что он ограничивает свободу выражения мнений мирных протестующих.