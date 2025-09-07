Келлог увидел сигнал, что Россия не хочет заканчивать войну дипломатическим путем

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что ударом по зданию правительства в Киеве Россия не сигнализирует, что намерена завершить войну дипломатическим путем.

Об этом он написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Келлог отметил, что опасность любой войны заключается в ее эскалации, и Россия, по его словам, "эскалирует конфликт", осуществив крупнейшую воздушную атаку в этой войне, которая поразила здание Кабинета министров Украины.

Две недели назад, добавил Келлог, он был в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.

"История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну", – написал спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что этими действиями РФ не демонстрирует желание завершить войну дипломатическим путем.

"Это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне", – написал спецпредставитель Трампа.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее опубликовала видео с поврежденного российским обстрелом здания Кабмина и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения К