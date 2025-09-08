Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, чтобы тот принял соглашение об освобождении заложников

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сделал то, что он назвал "последним предупреждением" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и для ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!" – заявил Трамп в заметке на своей социальной платформе Truth Social.

В более позднем заявлении ХАМАС сообщил, что получил от американской стороны через посредников некоторые идеи по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.

Группировка заявила, что обсуждает с посредниками пути развития этих идей, не раскрывая конкретики.

ХАМАС также подтвердил свою готовность к переговорам об освобождении всех заложников в обмен на "четкое объявление о прекращении войны" и полный вывод израильских войск из анклава.

"Я думаю, что мы очень скоро заключим соглашение по Газе", – сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Нью-Йорка в Вашингтон, не сообщив никаких подробностей. Он добавил, что, по его мнению, все заложники будут возвращены живыми или мертвыми. "Я думаю, что мы вернем их всех", – сказал он.

В субботу израильский телеканал N12 News сообщил, что Трамп выдвинул ХАМАС новое предложение о прекращении огня.

Согласно договору, ХАМАС освободит всех оставшихся 48 заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных, заключенных в Израиле, и проведет переговоры о прекращении войны во время перемирия в анклаве, сообщает N12.

Израильский чиновник заявил, что Израиль "серьезно рассматривает" предложение Трампа, но не уточнил его деталей.

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио остро раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

