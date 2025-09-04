Румунські ультраправі внесли до парламенту одразу 4 вотуми недовіри уряду

Ультраправі румунські партії, представлені у парламенті, внесли до законодавчого органу одразу чотири ініціативи щодо недовіри уряду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Представники "Альянсу за об’єднання румунів", "Партії молоді" та SOS Romania разом з позафракційними депутатами, що голосують синхронно з ними, внесли до парламенту одразу чотири ініціативи про відставку уряду Іліє Боложана – окремо щодо рішень у різних сферах.

Ініціативи презентують на пленарному засіданні у четвер, а дебати планують на неділю.

Ультраправі пояснили свій крок "законодавчими зловживаннями" в ухваленні заходів жорсткої економії та звинувачують уряд у тому, що рішення приймалися без належних дебатів у парламенті.

Також "Альянс за об’єднання румунів" вніс проєкт, яким пропонує, щоб у школах на початку уроків співали гімн і промовляли молитву "Отче наш".

Румунський уряд наприкінці минулого тижня погодив п'ять законодавчих пакетів, які передбачають поступове підвищення пенсійного віку для суддів і прокурорів, скорочення робочих місць і обмеження винагороди для державних підприємств та регуляторів у сфері фінансів, телекомунікацій та енергетики, а також введення деяких податкових підвищень з 2026 року.

Ці заходи покликані зменшити дефіцит бюджету, який за підсумками 2024 року становив 9,3% ВВП – найбільше в Європейському Союзі.

Уряд Боложана, найімовірніше, переживе всі голосування, оскільки на урядову коаліцію припадають дві третини місць у парламенті.

Але необхідність ухвалювати непопулярні заходи, страйки та критика вже похитнули румунську коаліцію. Дві її найбільші партії – Соціал-демократична та Національно-ліберальна – неодноразово заявляли, що майбутнє уряду є невизначеним.