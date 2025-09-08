Правительство Румынии пережило четыре вотума недоверия из-за планов сокращения дефицита

Коалиционное правительство Румынии выдержало четыре вотума недоверия в воскресенье, что позволило ему протолкнуть повышение налогов для уменьшения дефицита и сокращения расходов, которые вызвали возмущение работников государственного сектора и повысили вероятность забастовок.

Как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Четырехпартийное коалиционное правительство должно снизить самый высокий дефицит бюджета в Европейском Союзе, чтобы предотвратить снижение рейтинга с последней ступеньки инвестиционного класса и разблокировать миллиарды евро на восстановление страны от Брюсселя.

Ранее в этом месяце правительство направило в парламент пять законодательных пакетов, которые повлияют на бюджет примерно на 10,6 млрд леев ($2,45 млрд), ускорив их одобрение по процедуре, которая позволяет избежать длительных дебатов, но оставляет кабинет министров открытым для вотума недоверия.

"Наши цели просты. Снизить бюджетный дефицит как можно ближе к 6% от экономического производства в 2026 году, воспользоваться фондами ЕС и выделить ресурсы на государственные инвестиции, а также ... переместить ценности в Румынии на основе моральных принципов", – заявил премьер-министр Илие Боложан, обращаясь к законодателям.

Ультраправая оппозиция оспорила четыре из пяти пакетов, и в воскресенье парламент, в котором коалиция контролирует около 70% мест, проголосовал против всех четырех.

Правительство также сталкивается с забастовками в государственном секторе и сильной оппозицией к сокращению расходов в своих рядах.

Законопроекты все еще могут быть обжалованы в Конституционном суде, а один из пакетов, который постепенно повышает пенсионный возраст для судей и прокуроров, уже был обжалован судебной властью.

Правительство решило разделить меры на пять пакетов, чтобы избежать их одновременной отмены высшим судом. Четыре коалиционные партии еще не согласовали отдельный законопроект, который предусматривает сокращение около 13 000 рабочих мест в местной государственной администрации. Правительство также попытается сократить рабочие места в центральных органах власти позже в этом году.