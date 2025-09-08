В Румунії обіцяють звільнити розвідників, причетних до скандалу з найманцями в Конго

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що працівники Головного управління армійської розвідки (DGIA), які знали або були причетні до операцій, в яких румунські солдати брали участь як найманці у Конго, будуть звільнені.

Про це він сказав в інтерв’ю News.ro, повідомляє "Європейська правда".

Мова про скандал із румунськими найманцями в Конго, до якого, як вважають, причетний близький соратник ультраправого політика Келіна Джорджеску Гораціу Потра. Журналісти з’ясували, що Потра вербував румунських військових для роботи у приватній військовій компанії в Конго. ПВК Asotiatia RALF під керівництвом Потри підписала контракт з урядом Демократичної республіки Конго.

У зв’язку з цим скандалом у міністра поцікавились щодо реформи Головного управління розвідки DGIA, яке знало, що військові були залучені до роботи в Конго.

"Я дізнаюся, чи знали вони і чи були вони причетні. А тих, хто знав і був причетний, там вже не буде", – відповів міністр, натякнувши на звільнення причетних осіб.

Міністр зазначив, що не можна залишити все так, як є, оскільки в цьому особливо небезпечному епізоді була або співучасть, або некомпетентність з боку румунських спецслужб.

"Як це можливо, щоб у когось на кшталт Потри в будинку був арсенал (зброї) і кілька мільйонів готівкою, а службам не було відомо? І очевидно, що тут є співучасть або некомпетентність", – сказав Моштяну.

Нагадаємо, в лютому румунська прокуратура зажадала тимчасового арешту 21 людини, пов'язаної з ультраправим лідером Келіном Джорджеску, у тому числі Гораціу Потри.

Прокуратура заявила, що розслідує справи 21 підозрюваного за звинуваченнями у незаконному володінні зброєю і спробах загрози національній безпеці.

Гораціу Потра у 2024 році підозрювався у спробі організації масових заворушень та у незаконному фінансуванні кампанії Джорджеску.