В Румынии обещают уволить разведчиков, причастных к скандалу с наемниками в Конго

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что работники Главного управления армейской разведки (DGIA), которые знали или были причастны к операциям, в которых румынские солдаты участвовали как наемники в Конго, будут уволены.

Об этом он сказал в интервью News.ro, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о скандале с румынскими наемниками в Конго, к которому, как полагают, причастен близкий соратник ультраправого политика Келина Джорджеску Горациу Потра. Журналисты выяснили, что Потра вербовал румынских военных для работы в частной военной компании в Конго. ЧВК Asotiatia RALF под руководством Потры подписала контракт с правительством Демократической республики Конго.

В связи с этим скандалом у министра поинтересовались о реформе Главного управления разведки DGIA, которое знало, что военные были привлечены к работе в Конго.

"Я узнаю, знали ли они и были ли они причастны. А тех, кто знал и был причастен, там уже не будет", – ответил министр, намекнув на увольнение причастных лиц.

Министр отметил, что нельзя оставить все, как есть, поскольку в этом особо опасном эпизоде было либо соучастие, либо некомпетентность со стороны румынских спецслужб.

"Как это возможно, чтобы у кого-то вроде Потры в доме был арсенал и несколько миллионов наличными, а службам не было известно? И очевидно, что здесь есть соучастие или некомпетентность", – сказал Моштяну.

Напомним, в феврале румынская прокуратура потребовала временного ареста 21 человека, связанного с ультраправым лидером Келином

Джорджеску, в том числе Горациу Потры.

Прокуратура заявила, что расследует дела 21 подозреваемого по обвинению в незаконном владении оружием и попытках угрозы национальной безопасности.

Горациу Потра в 2024 году подозревался в попытке организации массовых беспорядков и в незаконном финансировании кампании Джорджеску.