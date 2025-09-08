Мерц не планує їхати у Вашингтон цього тижня на анонсовану Трампом зустріч щодо України

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має у планах на поточний тиждень здійснення візиту до Вашингтона.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в офісі федерального канцлера.

Мерц не збирається їхати у Вашингтон на перемовини щодо України, про які говорив президент США Дональд Трамп.

"Речник уряду Штефан Корнеліус заявив на сьогоднішній урядовій пресконференції, що планів (відвідати Вашингтон) немає", – повідомили в офісі Мерца.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп повідомив, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни. Він не уточнив, хто саме має прибути у США.

Також Трамп повідомив, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії.

Спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні проведе перемовини з американською стороною щодо координації санкцій проти РФ.