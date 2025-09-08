Мерц не планирует ехать в Вашингтон на этой неделе на анонсированную Трампом встречу по Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не имеет в планах на текущую неделю визит в Вашингтон.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в офисе федерального канцлера.

Мерц не собирается ехать в Вашингтон на переговоры по Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

"Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что планов (посетить Вашингтон) нет", – сообщили в офисе Мерца.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп заявил, что отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты в понедельник или вторник, чтобы обсудить пути решения российско-украинской войны. Он не уточнил, кто именно должен прибыть в США.

Также Трамп сообщил, что готов перейти ко второй фазе санкций против России.

Специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, в Вашингтоне проведёт переговоры с американской стороной о координации санкций против РФ.