Генсек НАТО поїде до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до Великої Британії, де у вівторок відбудеться засідання Контактної групи з оборони України.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, пише "Європейська правда".

В анонсі йдеться, що генсек НАТО Марк Рютте 9 вересня перебуватиме з візитом у Британії, де у тому числі візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".

Крім того, у графіку Рютте – кілька двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, минулого тижня офіційно підтвердили проведення 30-ї зустрічі формату "Рамштайн" у вівторок 9 вересня у Лондоні.

Попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайн-форматі.

Як відомо, після зміни влади у США лідерство у форматі перебрали на себе Британія та Німеччина.