Генсек НАТО поедет в Лондон на встречу в формате "Рамштайн"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Великобританию, где во вторник состоится заседание Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, пишет "Европейская правда".

В анонсе говорится, что генсек НАТО Марк Рютте 9 сентября будет находиться с визитом в Великобритании, где, в том числе примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной также как формат "Рамштайн".

Кроме того, в графике Рютте – несколько двусторонних встреч.

Напомним, на прошлой неделе официально подтвердили проведение 30-й встречи формата "Рамштайн" во вторник, 9 сентября, в Лондоне.

Предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоялось в онлайн-формате.

Как известно, после смены власти в США лидерство в формате взяли на себя Великобритания и Германия.