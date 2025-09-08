У Молдові затримали прикордонника, який примусово повернув двох чоловіків в Україну

У Молдові затримали керівника сектора Прикордонної поліції, якого підозрюють у викраденні й примусовому поверненні в Україну двох українських чоловіків.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

За даними правоохоронців, молдовського прикордонника підозрюють у викраденні двох українців, що нелегально прибули до Молдови, і переправлення їх через Дністер назад до України.

Також затриманому інкримінують викрадення по 100 євро в кожного з українських чоловіків.

Під час обшуків 5 вересня у затриманого "вилучили речі, що належали іншим іноземним громадянам, які раніше нелегально перетнули державний кордон і яких своєю чергою примусово переправили до України", повідомили у PCCOCS.

Рішенням суду прикордонника помістили під варту на 30 днів. Тим часом правоохоронці продовжують розслідування і шукають інших його фігурантів.

На початку року колишнього прикордонника Молдови визнали винним та оштрафували за допомогу семи громадянам України призовного віку у тому, щоб вони перетнули кордон поза пунктами пропуску.

У червні 2024 року в Молдові прикордонники затримали п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути кордон.