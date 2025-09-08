В Молдове задержали пограничника, который принудительно вернул двух мужчин в Украину

В Молдове задержали руководителя сектора Пограничной полиции, которого подозревают в похищении и принудительном возвращении в Украину двух украинских мужчин.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS).

По данным правоохранителей, молдовского пограничника подозревают в похищении двух украинцев, нелегально прибывших в Молдову, и переправке их через Днестр обратно в Украину.

Также задержанному инкриминируют похищение по 100 евро у каждого из украинских мужчин.

Во время обысков 5 сентября у задержанного "изъяли вещи, принадлежавшие другим иностранным гражданам, которые ранее нелегально пересекли государственную границу и которых в свою очередь принудительно переправили в Украину", сообщили в PCCOCS.

Решением суда пограничника поместили под стражу на 30 дней. Тем временем правоохранители продолжают расследование и ищут других фигурантов.

В начале года бывшего пограничника Молдовы признали виновным и оштрафовали за помощь семи гражданам Украины призывного возраста в том, чтобы они пересекли границу вне пунктов пропуска.

В июне 2024 года в Молдове пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу.