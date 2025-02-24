У Молдові експрикордонника визнали винним у сприянні 7 українцям, що втікали від мобілізації

Колишнього прикордонника Молдови визнали винним та оштрафували за допомогу семи громадянам України призовного віку у тому, щоб вони перетнули кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Колишнього співробітника Прикордонної поліції Молдови визнали винним у сприянні семи українцям призовного віку з незаконним перетином кордону.

За даними слідства, 42-річний прикордонник зустрічав українців поблизу Бричен, розміщував у готелі в Єдинцях, звідки далі відправляв у Бєльці. Далі українці планували виїхати до ЄС через румунський кордон.

Прикордонника викрили після того, як на в’їзді до Румунії у цих громадян України не побачили штампів про в’їзд у Молдову, та почали з’ясовувати ситуацію.

Звинувачений визнав провину. За вироком суду йому буде на чотири роки заборонено здійснювати будь-яку діяльність, що пов’язана з в’їздом, виїздом і транзитом іноземних громадян через Молдову. Також йому виписали штраф у розмірі 45 тисяч леїв (понад 100 тисяч гривень) та конфіскували автомобіль, який він використав для перевезення українців.

Нагадаємо, румунські прикордонники і рятувальники цієї зими неодноразово шукали українських громадян, які ризикнули переходити кордон через гори.

У січні рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

На початку грудня 2024 року у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.