У Фінляндії почав роботу новий посол України

У Фінляндії розпочав роботу новопризначений посол України Михайло Видойник.

Про це повідомило посольство України у цій державі, пише "Європейська правда".

2 липня Видойник вручив копії вірчих грамот тимчасовому виконувачу обов’язків керівника протоколу Міністерства закордонних справ Фінляндії Крістіану Ліндгольму та зустрівся з керівництвом управління Східної Європи МЗС Фінляндії, до компетенції якого належить комплекс питань двосторонніх відносин між Фінляндією та Україною.

Посол подякував Фінляндії за всебічну допомогу та солідарність з Україною у протистоянні російській збройній агресії, а також підтримку нашої держави на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО.

У посольстві уточнюють, що Видойник прибув до Фінляндії 26 червня.

Президент України Володимир Зеленський призначив Видойника, колишнього посла у Данії, послом у Фінляндії 7 квітня.

Одночасно з’явився указ про звільнення з цієї посади Ольги Діброви, яка за сумісництвом була також послом в Ісландії. Вона обіймала цю посаду з осені 2020 року.

Видойник працював у структурі МЗС і посольствах з початку 2000-х років.

У 2015-2018 роках він очолював департамент міжнародного співробітництва секретаріату Кабміну. З червня 2018 до кінця жовтня 2023 року Видойник був послом України у Данії.