Новый посол Норвегии начинает работу в Украине

Новый посол Норвегии в Украине Ларс Хансен начинает работу в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

8 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Норвегии Ларса Хансена.

Фото: пресс-служба МИД

"Заместитель министра выразил благодарность за неизменную поддержку Норвегией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительный вклад Осло в укрепление обороноспособности нашего государства. Отдельное внимание дипломаты уделили вопросу дальнейшей координации международных усилий для привлечения России к ответственности за преступления против Украины, а также подчеркнули важность усиления санкционного давления на государство-агрессора", – отметили в МИД.

Также обсудили перспективы сотрудничества в восстановлении критической инфраструктуры и реализации совместных гуманитарных и культурных проектов.

До Хансена послом Норвегии в Украине с 2023 года была Хелене Санд Андресен.

Украина более двух лет не имела посла в Норвегии до назначения на эту должность Алексея Гавриша весной 2025 года. Также летом начал работу новый посол Украины в Финляндии.

Напомним, бывшая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс стала послом в Польше.