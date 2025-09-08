Канцлер Фридрих Мерц пообещал, что Германия сделает приоритетом уменьшение своей зависимости от Китая в вопросах сырья, предупредив, что правительство в Пекине готово "использовать уязвимость торговли".

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Мерц заявил, заявил, что "зависимость делает нас уязвимыми к шантажу".

"Для нашей политики в отношении Китая это означает, что мы стремимся к сотрудничеству, где это возможно, – в вопросах климатической политики, глобальных кризисов и многих других вызовов, но в то же время мы осознаем, что системная конкуренция усиливается", – заверил он.

По мнению канцлера Германии, для безопасности и конкурентоспособности "приоритетом должна быть диверсификация наших цепей поставок сырья и торговли в интересах стратегического суверенитета".

В своей речи он отметил, что дополнительные соглашения о свободной торговле, кроме соглашения со странами МЕРКОСУР, которое Европейский Союз стремится ратифицировать до конца этого года, помогут уменьшить эту зависимость.

"Нам нужны более тесные партнерские отношения, особенно с Индией, Индонезией, Бразилией, Мексикой и Аргентиной. Но также и за пределами G20, со странами Латинской Америки, Африки и Азии", – добавил он.

Отметим, спрос на сырьевые материалы, такие как никель, кобальт, графит и редкие земли в последние годы сильно вырос, и обеспечение поставок стало главным приоритетом для правительств.

Эти минералы имеют жизненно важное значение для энергетических технологий, включая электромобили, аккумуляторные батареи, возобновляемые источники энергии и энергосети, а также военное оборудование.

В отличие от своего предшественника Олафа Шольца Мерц выступает за более критическую позицию в отношении Пекина и неоднократно предупреждал о рисках чрезмерной зависимости от Китая.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Китай за поддержку России, которая ведет против Украины неспровоцированную широкомасштабную войну.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

А в июне бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.