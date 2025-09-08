Мерц застеріг Європу від "хибної ностальгії" щодо відносин із США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Європа повинна бути готова самостійно визначати свій курс, незалежно від США.

Про це він сказав у понеділок, 8 вересня, під час виступу у Берліні, його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що Європа повинна змиритися із тим, що відносини із США змінюються.

"США переоцінюють свої інтереси – і не з вчорашнього дня. Тому ми в Європі також повинні скоригувати свої інтереси, без помилкової ностальгії", – порадив німецький канцлер.

Водночас Мерц визнав, що США для Європи – найважливіший партнер.

"Ми готові до тісної координації та співпраці. Але стає очевидним, що це партнерство буде менш самоочевидним. Воно буде більше орієнтованим на конкретні питання та інтереси", – зазначив він.

Відносини з США в майбутньому будуть залежати від "нашої сили як європейців", сказав Мерц, додавши, що для розвитку цієї сили Європа повинна шукати нових союзників по всьому світу.

"Ми повинні бути ще більш активними, ніж досі, у налагодженні нових партнерських відносин по всьому світу та розширенні й зміцненні існуючих", – підсумував він.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

За даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.

На початку вересня президент США Дональд Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська.