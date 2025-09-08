Мерц предостерег Европу от "ложной ностальгии" по отношениям с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Европа должна быть готова самостоятельно определять свой курс, независимо от США.

Об этом он сказал в понедельник, 8 сентября, во время выступления в Берлине, его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что Европа должна смириться с тем, что отношения с США меняются.

"США переоценивают свои интересы – и не с вчерашнего дня. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", – посоветовал немецкий канцлер.

В то же время Мерц признал, что США для Европы – важнейший партнер.

"Мы готовы к тесной координации и сотрудничеству. Но становится очевидным, что это партнерство будет менее самоочевидным. Оно будет больше ориентированным на конкретные вопросы и интересы", – отметил он.

Отношения с США в будущем будут зависеть от "нашей силы как европейцев", сказал Мерц, добавив, что для развития этой силы Европа должна искать новых союзников по всему миру.

"Мы должны быть еще более активными, чем до сих пор, в налаживании новых партнерских отношений по всему миру и расширении и укреплении существующих", – подытожил он.

Глава Пентагона Пит Хэгсет ранее заявлял европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

По данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

Польша считает, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска.