У Швейцарії медики розпочали голодування на знак протесту проти війни в секторі Гази

Швейцарські медики в понеділок, 8 вересня, розпочали голодування перед будівлею парламенту на знак протесту проти війни в секторі Гази, закликаючи Берн зайняти більш критичну позицію щодо дій Ізраїлю стосовно палестинського анклаву.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Швейцарія засудила деякі дії Ізраїлю в конфлікті, такі як напад на лікарню минулого місяця, але утрималася від більш рішучих кроків, яких вимагають протестувальники, таких як введення санкцій проти Ізраїлю або визнання Палестинської держави.

Медики підписалися на протест біля парламенту, одягнувши стетоскопи та медичні халати, забризкані штучною кров'ю, і по черзі проводять 24-годинні голодування в естафетній системі протягом усього вересня, поки триває сесія парламенту.

"Біла туніка колись захищала вас. Швейцарські медичні працівники проти геноциду", – сказав професор П'єтро Майно-Херст, хірург і член організації "Швейцарські медичні працівники проти геноциду".

Фото: Reuters

Протест є продовженням акцій у швейцарських університетах та інших протестів, що відбулися у вихідні, коли в деяких районах сектора Гази почався голод.

"Можна сказати, що уряд зараз мовчить, не діє, я б сказав, досить боягузливо, і йому дуже бракує мужності. І я думаю, що сьогодні настав час для змін", – сказав професор Карл Бланше, директор Женевського центру гуманітарних досліджень, який бере участь у протесті.

Речник Міністерства закордонних справ Ніколя Бідо заявив, що Швейцарія "глибоко стурбована" гуманітарною ситуацією в Газі і повторив заклики до припинення вогню та дотримання міжнародного гуманітарного права.

Бідо заявив, що Швейцарія не має юридичної автономії в питаннях санкційної політики і може лише приєднатися до санкцій ООН або основних торговельних партнерів, які досі утримувалися від введення санкцій через війну в Газі.

Фото: Reuters

Зазначимо, нещодавно віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера під час виступу у Парижі першою серед посадовців ЄС такого рівня використала термін "геноцид" щодо війни Ізраїлю в Газі.

До цього Європейська комісія звинувачувала Ізраїль у порушенні прав людини в Газі, але не в геноциді. Ізраїль неодноразово відкидав такі звинувачення.

А Європейська комісія, своєю чергою, дистанціювалася від висловлювань Рібери.

Політичні соратники Рібери в Іспанії, зокрема премʼєр-соціаліст Педро Санчес, раніше відкрито говорили про дії Ізраїлю в секторі Гази як геноцид.

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.