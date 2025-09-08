В Швейцарии медики начали голодовку в знак протеста против войны в секторе Газы

Швейцарские медики в понедельник, 8 сентября, начали голодовку перед зданием парламента в знак протеста против войны в секторе Газы, призывая Берн занять более критическую позицию в отношении действий Израиля в отношении палестинского анклава.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Швейцария осудила некоторые действия Израиля в конфликте, такие как нападение на больницу в прошлом месяце, но воздержалась от более решительных шагов, которых требуют протестующие, таких как введение санкций против Израиля или признание Палестинского государства.

Медики подписались на протест у парламента, надев стетоскопы и медицинские халаты, забрызганные искусственной кровью, и по очереди проводят 24-часовые голодовки в эстафетной системе в течение всего сентября, пока длится сессия парламента.

"Белая туника когда-то защищала вас. Швейцарские медицинские работники против геноцида", – сказал профессор Пьетро Майно-Херст, хирург и член организации "Швейцарские медицинские работники против геноцида".

Фото: Reuters

Протест является продолжением акций в швейцарских университетах и других протестов, которые состоялись в выходные, когда в некоторых районах сектора Газы начался голод.

"Можно сказать, что правительство сейчас молчит, не действует, я бы сказал, довольно трусливо, и ему очень не хватает мужества. И я думаю, что сегодня настало время для перемен", – сказал профессор Карл Бланше, директор Женевского центра гуманитарных исследований, который участвует в протесте.

Представитель Министерства иностранных дел Николя Бидо заявил, что Швейцария "глубоко обеспокоена" гуманитарной ситуацией в Газе и повторил призывы к прекращению огня и соблюдению международного гуманитарного права.

Бидо заявил, что Швейцария не имеет юридической автономии в вопросах санкционной политики и может только присоединиться к санкциям ООН или основных торговых партнеров, которые до сих пор воздерживались от введения санкций из-за войны в Газе.

Фото: Reuters

Отметим, недавно вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера во время выступления в Париже первой среди чиновников ЕС такого уровня использовала термин "геноцид" в отношении войны Израиля в Газе.

До этого Европейская комиссия обвиняла Израиль в нарушении прав человека в Газе, но не в геноциде. Израиль неоднократно отвергал такие обвинения.

А Европейская комиссия, в свою очередь, дистанцировалась от высказываний Риберы.

Политические соратники Риберы в Испании, в частности премьер-социалист Педро Санчес, ранее открыто говорили о действиях Израиля в секторе Газы как о геноциде.

