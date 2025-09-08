Посол України в Польщі закликав не обмежувати право дітей вивчати українську мову

Посол України в Польщі Василь Боднар закликав польську владу та суспільство забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Боднар заявив, що впродовж останнього часу зростає недружня риторика у польському медійному просторі щодо українців, які проживають у країні.

Зокрема, за його словами, слід звернути увагу на хвилю дезінформації та маніпулятивних коментарів, як анонімних, так і від відомих польських політиків, щодо вивчення української мови як другої іноземної в польських школах.

"При цьому, поява дискусії на тему викладання української мови як іноземної у польських школах не супроводжувалась жодними змінами до польського законодавства. Ця пропозиція з'явилась виключно в рамках чинного законодавства Польщі і не вимагала жодних нововведень чи змін", – наголосив Боднар.

Він акцентував, що українці, які проживають в Польщі – законослухняна частина польського суспільства. Посол звернув увагу, що українці, тільки у 2024 році, загалом сплатили до бюджету Польщі 15,1 млрд злотих, а виплати їм за програмою "Rodzina 800+" становили близько 2,8 млрд злотих.

Також він наголосив, що на сьогодні українці створюють більше 2,7% ВВП Польщі, що безперечно посилює економіку країни.

Посол зазначив, що польське законодавство чітко визначає, що українські діти мають ходити до польських закладів початкової та середньої освіти, що означає, що діти вивчають польську мову і навчання також відбувається польською мовою.

"При цьому, наші громадяни можуть користуватися іншими правами, передбаченими польським законодавством. Зокрема, батьки мають право звернутися до дирекції польської школи з проханням ввести українську мову як другу іноземну", – зазначив він.

Боднар наголосив – не замість польської мови, не замість першої іноземної, а лише як другу іноземну.

Посол навів дані, що в Україні польська мова викладається у 577 школах, а у 2024–2025 навчальному році її вивчали майже 100 тисяч учнів. Для порівняння, у Польщі у 2024 році російську мову викладали у понад двох тисячах шкіл, і її вивчало понад 166 тисяч дітей.

"З російською мовою жодних проблем немає, хоча Росія без жодних перебільшень є визнаною усім цивілізований світом країню-агресором, яка історично завдавала багато кривд Польщі і сьогодні є загрозою для усієї системи європейської безпеки", – зазначив дипломат.

Боднар підкреслив, що українці не прагнуть асиміляції, а лише хочуть зберегти свою ідентичність і допомогти дітям під час тимчасового перебування в Польщі.

Зазначимо, громадяни України, які перебувають у Польщі, наразі користуються тимчасовим захистом та легальним проживанням, які діють до 30 вересня 2025 року.

Президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога 800+ повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі.

Разом із вето президент Кароль Навроцький вніс до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України. Проєкт був направлений на громадські консультації.

Однак уряд оголосив, що представить свою версію цих положень.

Якщо поправка не буде ухвалена, з 1 жовтня тисячі з них можуть втратити дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, соціальних виплат, охорони здоров'я та освіти.

