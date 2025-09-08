Посол Украины в Польше призвал не ограничивать право детей изучать украинский язык

Посол Украины в Польше Василий Боднар призвал польские власти и общество обеспечить украинским детям право изучать родной язык как второй иностранный.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Боднар заявил, что в последнее время в польском медиапространстве растет недружественная риторика в отношении украинцев, проживающих в стране.

В частности, по его словам, следует обратить внимание на волну дезинформации и манипулятивных комментариев, как анонимных, так и от известных польских политиков, относительно изучения украинского языка как второго иностранного в польских школах.

"При этом появление дискуссии на тему преподавания украинского языка как иностранного в польских школах не сопровождалось никакими изменениями в польском законодательстве. Это предложение появилось исключительно в рамках действующего законодательства Польши и не требовало никаких нововведений или изменений", – подчеркнул Боднар.

Он акцентировал, что украинцы, проживающие в Польше, – законопослушная часть польского общества. Посол обратил внимание, что украинцы только в 2024 году в целом уплатили в бюджет Польши 15,1 млрд злотых, а выплаты им по программе "Rodzina 800+" составили около 2,8 млрд злотых.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день украинцы создают более 2,7% ВВП Польши, что бесспорно укрепляет экономику страны.

Посол отметил, что польское законодательство четко определяет, что украинские дети должны ходить в польские учреждения начального и среднего образования, что означает, что дети изучают польский язык и обучение также происходит на польском языке.

"При этом наши граждане могут пользоваться другими правами, предусмотренными польским законодательством. В частности, родители имеют право обратиться к дирекции польской школы с просьбой ввести украинский язык как второй иностранный", – отметил он.

Боднар подчеркнул – не вместо польского языка, не вместо первого иностранного, а только как второй иностранный.

Посол привел данные, что в Украине польский язык преподается в 577 школах, а в 2024–2025 учебном году его изучали почти 100 тысяч учеников. Для сравнения, в Польше в 2024 году русский язык преподавали в более чем двух тысячах школ, и его изучали более 166 тысяч детей.

"С русским языком никаких проблем нет, хотя Россия без всякого преувеличения является признанной всем цивилизованным миром страной-агрессором, которая исторически нанесла много обид Польше и сегодня является угрозой для всей системы европейской безопасности", – отметил дипломат.

Боднар подчеркнул, что украинцы не стремятся к ассимиляции, а лишь хотят сохранить свою идентичность и помочь детям во время временного пребывания в Польше.

Отметим, граждане Украины, находящиеся в Польше, в настоящее время пользуются временной защитой и легальным проживанием, которые действуют до 30 сентября 2025 года.

Президент Кароль Навроцкий заветовал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь 800+ должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Вместе с вето президент Кароль Навроцкий внес в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины. Проект был направлен на общественные консультации.

Однако правительство объявило, что представит свою версию этих положений.

Если поправка не будет принята, с 1 октября тысячи из них могут лишиться вида на жительство, доступа к рынку труда, социальных выплат, здравоохранения и образования.

