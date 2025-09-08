Кос дорікнула Вучичу, який назвав євродепутатів "покидьками"

Комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала сербського президента Александара Вучича за образу на адресу депутатів Європарламенту, які булт присутні на антиурядових протестах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Після зустрічі з міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у Відні Кос згадала про протести у Сербії та закликала до припинення насильства на вулицях.

Вона додала, що заяви Вучича та спікерки парламенту Ани Брнабіч, в яких вони ображали членів Європейського парламенту, які взяли участь у протесті в Новому Саді 5 вересня, "не покращать думку ЄС про Сербію".

Вучич у промові після протесту в Новому Саді сказав, що демонстрантам "допомагали покидьки з Європейської зеленої партії, найгірші європейські покидьки", і що вони будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законів Сербії.

"Якщо ви називаєте членів Європейського парламенту покидьками, це свідчить про сумнівне розуміння демократії", – сказала єврокомісарка з розширення.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію. Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.