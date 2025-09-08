Кос упрекнула Вучича, который назвал евродепутатов "подонками"

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос раскритиковала сербского президента Александара Вучича за оскорбление в адрес депутатов Европарламента, которые присутствовали на антиправительственных протестах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

После встречи с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Вене Кос упомянула о протестах в Сербии и призвала к прекращению насилия на улицах.

Она добавила, что заявления Вучича и спикера парламента Аны Брнабич, в которых они оскорбляли членов Европейского парламента, принявших участие в протесте в Новом Саде 5 сентября, "не улучшат мнение ЕС о Сербии".

Вучич в речи после протеста в Новом Саде сказал, что демонстрантам "помогали подонки из Европейской зеленой партии, худшие европейские подонки", и что они будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Сербии.

"Если вы называете членов Европейского парламента отбросами, это свидетельствует о сомнительном понимании демократии", – сказала еврокомиссар по расширению.

Напомним, 1 ноября 2024 года бетонный навес недавно отремонтированного вокзала в городе Новый Сад на севере Сербии неожиданно обрушился. На месте погибли 15 человек, еще один человек умер позже в больнице.

Катастрофа, которую многие связывают с коррупцией, вызвала волну студенческих протестов против президента Александара Вучича, которые всколыхнули Сербию. Вучич считает, что протесты инспирированы из-за рубежа.

