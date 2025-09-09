У Навроцкого подумывают требовать репараций и от России

Представитель президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что кроме репараций от Германии, нужно поднять и тему репараций от России.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Представитель президента подчеркнул, что Кароль Навроцкий поднимет тему репараций во время своего визита в Берлин на следующей неделе.

"У нас есть очень серьезный документ...отчет, подготовленный господином Мулярчиком, который собрал вокруг себя много выдающихся экспертов, историков, демографов, экономистов, и они подсчитали эти убытки более чем в шесть триллионов злотых", – подчеркнул Лешкевич.

"Эту тему нельзя оставлять позади. Премьер-министр Дональд Туск оставил ее без внимания. Президент Кароль Навроцкий, с другой стороны, не отпускает и сделает все, чтобы получить эти репарации", – добавил спикер.

Ведущий поинтересовался оценкой немецкой газеты Die Welt, которая утверждает, что требования Польши являются обоснованными, но должны касаться не только Берлина, но и Москвы.

"Конечно. Это очень важный вопрос. Напомню, что созданный Институт военных потерь должен был также подготовить отчет о потерях, которые понесла Польша в результате агрессии Советского Союза и оккупации польских земель после 17 сентября 1939 года. Что произошло с этим институтом после декабря 2023 года? Он фактически исчезла", – сказал спикер.

"У нас нет ни одного документа, который мог бы обосновать обращение к властям Российской Федерации для получения репараций", – отметил Лешкевич.

Но, несомненно, эту тему придется поднимать, добавил он.

"Возможно, сейчас именно тот момент, когда в офисе президента будет создан документ, который станет законопроектом, направленным к властям Российской Федерации. Но в этом случае некоторые задачи должно выполнить правительство", – отметил спикер.

Как сообщалось, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных договоренностей.

Новое правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".