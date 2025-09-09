В Польше разбился самолет, есть погибшие

Два человека погибли в результате падения самолета в селе Липова Живецкого уезда Силезского воеводства Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"В 9:36 утра мы получили сообщение о том, что произошла авиакатастрофа. Два человека погибли на месте. Во время посадки – мы не знаем, по каким причинам – у самолета возникли неисправности, и он разбился", – рассказал капитан Томаш Колодзей, пресс-секретарь начальника Живецкой районной пожарной охраны.

После того как на место прибыли первые пожарные бригады, пожарные начали тушить пожар.

Затем они нашли два тела людей, которые находились в самолете.

Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в пражском районе Летняны 7 сентября – два человека не выжили в аварии.

Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.

В Британии в июле в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.